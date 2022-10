Chelsea verlor das Spiel bereits in der Anfangsphase: Erst brachte Leandro Trossard den Außenseiter früh in Führung, dann unterliefen Chelsea gleich zwei Eigentore. Erst bekam Ruben Loftus-Cheek den Ball nach einer Ecke an den Oberschenkel. Der Mittelfeldspieler konnte nicht mehr reagieren und lenkte den Ball ins eigene Tor (14. Minute). Kurz vor der Pause passte dann Brightons Pervis Estupiñán flach und scharf in den Strafraum. Trevoh Chalobah wollte per Grätsche klären – und erzielte das nächste Eigentor (43.).