Premier League Everton entlässt Trainer Silva nach Derbyniederlage

Häufig gut mitgespielt, aber viel zu wenig gepunktet: Der FC Everton hat die Konsequenzen aus lediglich 14 Punkten in 15 Saisonspielen gezogen und die Zusammenarbeit mit Trainer Marco Silva beendet. Das teilte der Klub mit. Zuvor hatte die Mannschaft am Mittwochabend im Merseyside Derby gegen den Lokalrivalen FC Liverpool 2:5 verloren und so die dritte Niederlage in Serie kassiert.

Als Interimstrainer vertraut der Klub auf Duncan Ferguson. Der ehemalige schottische Nationalspieler und Everton-Profi war zuvor als Co-Trainer beschäftigt. Gleichzeitig wolle man "so schnell wie möglich" einen neuen Coach präsentieren, der die Stelle langfristig ausfüllen soll.

Silva hatte das Traineramt beim FC Everton zu Beginn der Saison 18/19 übernommen. Zuvor hatte der Portugiese in England bereits Hull City und den FC Watford trainiert. In seiner ersten Spielzeit führte Silva die "Toffees" auf den achten Platz. In dieser Saison steht der FC Everton in der Premier League auf Rang 18, einen Punkt hinter einem Nichtabstiegsplatz und weit hinter den eigenen Ambitionen.