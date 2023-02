Dem Platzverweis vorausgegangen war ein weiter Abschlag von Liverpool-Keeper Alisson. Dessen Ball sollte Mohamed Salah in Szene setzen, der in die Tiefe gestartet und der Newcastle-Abwehr entwischt war. Schlussmann Pope stürzte aus seinem Strafraum heraus, um vor dem Star-Angreifer der Reds an den Ball zu kommen, verlor aber das Gleichgewicht. So stürzte Pope auf den Ball – und zog ihn reflexartig zu sich heran. Schiedsrichter Anthony Taylor blieb nichts anderes übrig, als den Torwart vom Platz zu stellen.