Der FC Liverpool hat im Meisterkampf in der Premier League vorgelegt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann am Samstag bei Newcastle United 1:0 (1:0). Das einzige Tor der Partie erzielte der frühere RB-Leipzig-Profi Naby Keita in der 19. Minute. Durch den zwölften Sieg in den vergangenen 13 Ligaspielen übernahmen die Liverpooler zunächst die Tabellenführung in der englischen Fußball-Meisterschaft mit zwei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Manchester City.