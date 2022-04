Nach Tod des neugeborenen Sohnes Fans des FC Liverpool applaudieren für Cristiano Ronaldo

Einen Tag nach dem Tod seines Sohnes ist Manchester Uniteds Superstar Cristiano Ronaldo von den Fans des Erzrivalen FC Liverpool mit einer Geste des Mitgefühls gewürdigt worden. In Anlehnung an Ronaldos Rückennummer Sieben nutzten die Liverpool-Anhänger die siebte Spielminute der Premier-League-Partie zwischen den beiden Klubs, um dem 37-Jährigen zu applaudieren und ihr »You'll Never Walk Alone« anzustimmen.

Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodriguez hatten Zwillinge erwartet. Wie der Portugiese, der das Spiel aufgrund des Trauerfalls verpasste, am Montagabend mitgeteilt hatte, überlebte nur die Tochter des Paares die Geburt. »Nur die Geburt unseres kleinen Mädchens gibt uns die Kraft, in diesem Moment etwas Hoffnung und Heiterkeit zu haben«, hieß es in einer Mitteilung Ronaldos in den Sozialen Medien.