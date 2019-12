Liverpool bleibt auch im 35. Ligaspiel in Folge ungeschlagen. Beim 4:0 (1:0) in Leicester trafen Roberto Firmino in der 31. und 74. Spielminute, James Milner eine Minute nach seiner Einwechslung per Handelfmeter (71.) und Trent Alexander Arnold (78.) für das Team von Jürgen Klopp. Damit hat Liverpool bei einem absolvierten Spiel weniger 13 Punkte Vorsprung vor Leicester, das trotz nur einem Punkt aus den vergangenen drei Spielen Tabellenzweiter bleibt.

Schon nach wenigen Minuten wäre eine Führung für Liverpool mehr als verdient gewesen. Trent Alexander-Arnold (1.), Sadio Mané (2. und 5.) sowie Mohamed Salah (6.) hatten erste gute Chancen für die Gäste. Die Gastgeber wirkten vor allem in den ersten 20 Minuten völlig überfordert mit dem hohen Pressing Liverpools. Salah (11.) und Jordan Henderson (15.) verpassten weitere Möglichkeiten zur Führung.

Wenn Leicester sich mal befreien konnte, wurde es in Ansätzen auch durchaus gefährlich. Der letzte oder vorletzte Pass wollte dem Team von Brendan Rogers aber nicht gelingen. So ging Leicester am Ende ohne Torschuss in die Pause.

Liverpool verpasst den Doppelschlag

Nach knapp 20 Minuten Spielzeit beruhigte sich die Partie zunächst etwas. Die Führung durch Firmino per Kopfball nach einer scharf getretenen Flanke von Alexander-Arnold fiel dann aus einer der Situationen, in denen Leicester sich nicht entscheidend aus der Defensive befreien konnte. Eine Minute später hätte Mané das 2:0 machen müssen, aber der Senegalese schoss aus knapp sechs Metern Torwart Kaspert Schmeichel an.

In die zweite Hälfte startete Leicester mit mehr Vorwärtsdrang, aber weiter, ohne sich klare Torgelegenheiten zu erspielen. Dafür halfen die Gastgeber bei den Chancen für Liverpool mit. Nach einem Ballverlust von Dennis Praet an der eigenen Eckfahne kam Andrew Robertson zur Flanke, die Firmino in der Mitte nur knapp verpasste (55.).

Nach dem Elfmetertor durch Milner war die Partie entschieden, die Gäste agierten dennoch weiter voller Vorwärtsdrang und legten durch das zweite Tor von Firmino und den zweiten Saisontreffer von Alexander Arnold nach.

Leicester City - FC Liverpool 0:4 (0:1)

0:1 Firmino (31.)

0:2 Milner (71.)

0:3 Firmino (74.)

0:4 Alexander-Arnold (78.)

Leicester: Schmeichel - Pereira, Evans, Söyüncü, Chilwell - Ndidi - Barnes (58. Albrighton), Praet ((72. Ayoze Perez), Tielemans, Maddison (76. Choudhury) - Vardy

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Virgil, Robertson - Keïta (70. Milner), Henderson (82. Lallana), Wijnaldum - Salah (70. Origi) , Firmino, Mané

Gelbe Karten: Maddison / Gomez

Schiedsrichter: Michael Oliver

Zuschauer: 32.211