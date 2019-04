Premier League Rekordtor nach 15 Sekunden leitet Liverpools Kantersieg ein

Der FC Liverpool hat 5:0 gegen Huddersfield Town gewonnen. Naby Keïta leitete den Heimsieg mit einem Tor nach nur 15 Sekunden ein. Als neuer Tabellenführer setzen die Reds Manchester City, das erst am Sonntag spielt, im Kampf um die Meisterschaft wieder unter Druck. Der Tabellenletzte Huddersfield, bei dem der deutsche Trainer Jan Siewerts auf der Bank sitzt, stand mit nur 14 Punkten bereits vor dem Spiel als Absteiger fest.

Mit aggressivem Pressing vom Anpfiff an setzte Liverpool Huddersfield unter Druck. Der Tabellenletzte verlor den Ball im Aufbauspiel am eigenen Strafraum und Keïta schoss das 1:0 nach nur 15 Sekunden. Huddersfield fand nach dem Rückstand nie richtig ins Spiel. Sadio Mané erzielte das 2:0 per Kopfball (23. Minute). Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte Mohamed Salah mit einem Heber über Huddersfields Torwart Jonas Lössl für das 3:0 und die Vorentscheidung (45.). Die Gäste schossen in der ersten Halbzeit nicht einmal auf das Tor von Liverpool.

Nach Wiederanpfiff dominierte Liverpool weiter. Wieder traf Mané per Kopf (66.). Salah machte seinen Doppelpack perfekt, als er in der Schlussphase nach einem Querpass von Andrew Robertson aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste (83.). Insgesamt kam Liverpool auf 70 Prozent Ballbesitz und 21 Torschüsse, Huddersfield nur auf fünf.

Das Tor von Keïta war das schnellste des FC Liverpool in der Geschichte der Premier League. Für das schnellste Tor aller englischen Erstligaklubs hätte Keïta gut acht Sekunden früher treffen müssen. Erst vor wenigen Tagen hatte Shane Long vom FC Southampton für sein Tor nur 7,69 Sekunden gebraucht.

Der FC Liverpool trifft am kommenden Mittwoch im Halbfinal-Hinspiel der Champions League auswärts auf den FC Barcelona (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).