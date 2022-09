Evertons Tom Davis (32. Minute) traf den Pfosten, auch Liverpools Darwin Núñez und Luis Díaz (je 43. Minute) scheiterten kurz hintereinander jeweils am Torrahmen. Das Klopp-Team war zwar optisch überlegen, allerdings agierten die Gastgeber in der Offensive in der ersten Hälfte gefährlicher. Erst in der Schlussphase der ersten 45 Minuten konnte Liverpool in der Offensive Akzente setzen.

Der eingewechselte Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (64.) scheiterte zudem innerhalb weniger Augenblicke zweimal am starken Everton-Keeper Jordan Pickford. Glück hatte Liverpool, dass der Video-Schiedsrichter beim vermeintlichen 1:0 der Hausherren durch Conor Coady (69.) intervenierte, der Treffer wurde wegen Abseitsstellung nicht gegeben.