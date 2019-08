Der FC Liverpool hat auch das dritte Saisonspiel der Premier League gewonnen. Gegen den bisherigen Tabellenzweiten Arsenal setzte sich das Team von Trainer Jürgen Klopp in Anfield 3:1 (1:0) durch. Joel Matip brachte die Reds vor der Pause mit einem Kopfball in Führung (41. Minute), nach Wiederanpfiff traf Mohamed Salah vom Elfmeterpunkt (49.) und nach einem Konter (59.). Lucas Torreira gelang nur noch der Ehrentreffer.

Seit 2012 hatte Arsenal kein Punktspiel mehr in Liverpool gewonnen, seit viereinhalb Jahren überhaupt kein Auswärtsspiel mehr bei einem Topteam. Nach dem erfolgreichen Saisonstart mit zwei Siegen waren die Gunners diesmal optimistischer nach Anfield gekommen, aber das Spiel verlief von Beginn an sehr einseitig, Arsenal verteidigte tief und kam nur selten zu Entlastungsangriffen. Einen von diesen hätte Nicolas Pépé fast zur Führung genutzt, aber er scheiterte frei vor Keeper Adrián.

Wenig später setzte sich Matip nach einer Ecke von Trent-Alexander Arnold im Kopfball gegen Sokratis durch und erzielte den Führungstreffer. Kurz nach der Pause hielt David Luiz Salah am Trikot fest, Schiedsrichter Anthony Taylor entschied auf Foulelfmeter. Salah selbst verwandelte souverän. Auch 0:2 zurückliegend gelang es den Gästen nicht, offensiver zu werden. Und wenn sie es doch einmal in die gegnerische Hälfte schafften, drohten sie ausgekontert zu werden - so wie nach einer Stunde, als der starke Fabinho bei einem Konter Salah schickte, der mit einem präzisen Schuss in die lange Ecke das 3:0 erzielte.

Als Liverpool in den Schlussminuten etwas nachlässiger in der Arbeit gegen den Ball wurde, gelang dem eingewechselten Lucas Torreira mit einem schönen Rechtsschuss noch eine Ergebnisverbesserung für die Gunners. Aber es blieb beim zwölften Premier-League-Sieg in Serie für Liverpool - das hatte es in der langen Geschichte des Klubs noch nie gegeben.

Liverpool kann diese Serie am kommenden Samstag (18.30 Uhr, TV Sky) in Burnley weiter ausbauen, Arsenal bekommt im North London Derby gegen Tottenham Hotspur (Sonntag, 1.9., 17.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL, TV Sky) die Chance, bei den eigenen Fans Wiedergutmachung zu betreiben.

Liverpool - Arsenal 3:1 (1:0)

1:0 Matip (41.)

2:0 Salah (49., 11m)

3:0 Salah (59.)

3:1 Lucas Torreira (85.)

Liverpool: Adrián - Alexander-Arnold, Virgil, Matip, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum (69. Milner) - Salah, Firmino (86. Lallana), Mané (77. Oxlade-Chamberlain)

Arsenal: Leno - Maitland-Niles, David Luiz, Sokratis, Monreal - Guendouzi (86. Mkhitaryan), Xhaka, Willock (81. Lacazette) - Pépé, Aubameyang, Ceballos (61. Lucas Torreira)

Gelbe Karten: - / David Luiz

Schiedsrichter: Taylor