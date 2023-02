Manchester United begann dominant und ging früh in Führung. Bruno Fernandes verwandelte einen berechtigten Handelfmeter (7.), auch danach hatte United alles im Griff, ging aber zu nachlässig mit seinen Chancen um. Wout Weghorst bei seinem Heimdebüt per Kopf (13.) und Marcus Rashford (27.) scheiterten an Keeper Vicente Guaita. Die einzige Gästechance in der ersten Hälfte vergab Jeffrey Schlupp aus der Distanz (42.).

In der zweiten Hälfte hielt Manchester den Druck hoch. Rashford legte das 2:0 nach (62.). Casemiro flog dann mit Rot vom Platz, als er bei einer Rudelbildung die Hände am Hals von Will Hughes hatte (70.). Den Gästen gelang nach einer Ecke durch Schlupp noch der Anschlusstreffer (76.), mehr war für Crystal Palace aber nicht mehr drin. Bei Manchester United wurde Bayern-Leihgabe Marcel Sabitzer spät eingewechselt (81.).