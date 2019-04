Der FC Liverpool hat sein Heimspiel gegen den FC Chelsea in der englischen Premier League 2:0 (0:0) gewonnen und die Tabellenspitze der Premier League zunächst behauptet. Verfolger Manchester City hat aktuell ein Spiel und zwei Punkte weniger. Spielentscheidender Mann war Reds-Stürmer Mohamed Salah, dem per Distanzschuss ein schönes Tor zum 2:0 (53. Minute) gelang. Chelsea bleibt Vierter und steht bei 66 Punkten nach 34 Spielen. Für Jürgen Klopp war es das 200. Pflichtspiel als Liverpool-Coach.

Nach einer intensiven aber torlosen ersten Halbzeit erzielte Sadio Mané (51.) den Liverpooler Führungstreffer kurz nach der Pause. Salah hatte das Tor mit einem Dribbling eingeleitet, Mané verwandelte eine Chip-Vorlage von Jordan Henderson per Kopf. Zwei Minuten später legte Salah (53.) nach. Vom rechten Flügel zog der Ägypter nach innen und traf per Fernschuss aus etwa 25 Metern zum Endstand.

Chelsea hatte wenig später zwei gute Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer. Nach einem Flugball in die Spitze traf Eden Hazard (59.) nur den Pfosten. In der nächsten Aktion war wieder der Belgier (60.) nach einer Flanke von der rechten Seite zur Stelle, scheiterte aber an Torwart Allison.

Intensives Spiel schon in der ersten Halbzeit

Die Intensität der Partie hatte sich schon in der ersten Halbzeit abgezeichnet. Liverpool dominierte zwar die Ballbesitz-Statistik der ersten 45 Minuten, Chelsea stand aber gut sortiert und gewann mehr Zweikämpfe. Großchancen fehlten dem Spiel zunächst. Bitter für Chelsea: Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger musste - offenbar aufgrund einer Knieverletzung - ausgewechselt werden, für ihn kam der Ex-Gladbacher Andreas Christensen.

Liverpool führt die Premier League mit zwei Punkten vor Manchester an. Citys Nachholspiel beim Stadtrivalen Manchester United steht am 24. April an. Seine Partie am Sonntag gewann das Team von Trainer Pep Guardiola 3:1 gegen Crystal Palace.

Liverpool hatte vor dem Duell gegen Chelsea mit einer Choreografie den 96 Todesopfern der Hillsborough-Katastrophe gedacht. Das Unglück jährt sich am Montag zum 30. Mal.

Anfield remembers the 96. pic.twitter.com/gDTywk739w — Liverpool FC (@LFC) 14. April 2019

FC Liverpool - FC Chelsea 2:0 (0:0)

1:0 Mané (51.)

2:0 Salah (53.)

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold , Matip , van Dijk , Robertson - Henderson (77. Milner), Fabinho, Keita (66. Wijnaldum) - Salah , Roberto Firmino , S. Mané

FC Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Rüger (40. Christensen), David Luiz, Emerson - Kanté, Jorginho, Loftus-Cheek (75. Barkley) - Hudson-Odoi (56. Higuaín), Hazard, Willian

Schiedsrichter: Michael Oliver

Gelbe Karten: - / Azpilicueta (44.)

Zuschauer: 53.394