Aston Villa - FC Liverpool 1:2 (1:0)

Der FC Liverpool bleibt in der Premier League auch am elften Spieltag ungeschlagen. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann bei Aston Villa dank zweier später Treffer durch Andrew Robertson (87. Minute) und Sadio Mané (90.+4). Zuvor hatte Mahmoud Trezeguet die Gastgeber in Führung gebracht (21.).

Wenige Minuten vor Schluss bekam Mané an der rechten Strafraumecke viel Zeit zum Flanken. Der Stürmer schlug den Ball auf den zweiten Pfosten, wo Robertson das Luftduell gewann. Bei seinem Kopfball aus kurzer Distanz hatte Villa-Torhüter Tom Heaton keine Abwehrchance. In der Nachspielzeit war es Mané selbst, der den Siegtreffer erzielte: Nach einem Eckball köpfte er unhaltbar in die lange Ecke ein.

Mit 31 Punkten sind die Reds weiterhin Tabellenführer. Aus elf Spielen holte Liverpool zehn Siege, nur bei Manchester United gab es ein Remis nach einem kontroversen Tor.

Manchester City - FC Southampton 2:1 (0:1)

Der Verfolger befand sich bereits in Stellung, um Liverpools Punktverlust auszunutzen. Dabei hatte City gegen Southampton lange hinten gelegen. Ohne Manés Tor in der Nachspielzeit wäre der Rückstand auf die Reds auf vier Punkte geschrumpft, so beträgt er weiterhin sechs Punkte. Zum direkten Duell zwischen City und Liverpool kommt es nächsten Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker: SPIEGEL, TV: Sky).

In der 13. Minute geriet das Team von Trainer Pep Guardiola in Rückstand, als City-Torwart Ederson einen Flachschuss nach vorne abwehrte, sodass James Ward-Prowse abstauben konnte (13.). Citys Rekordtorschütze Sergio Agüero glich nach Zuspiel von Kyle Walker aus (70.), bevor dieser mit einem eigenen Treffer für den Endstand sorgte (86.). Zum ersten Mal in 272 Einsätzen war der Rechtsverteidiger in einem Premier-League-Spiel an zwei Toren direkt beteiligt.

FC Arsenal - Wolverhampton Wanderers 1:1 (1:0)

Zum dritten Mal in Folge hat der FC Arsenal nicht in der Premier League gewonnen. In London trennten sich die Gunners 1:1 (1:0) von den Wanderers, die durch Raúl Jiménez in der 76. Minute zum Ausgleich kamen. Zuvor hatte Pierre-Emerick Aubameyang nach Vorarbeit von Alexandre Lacazette für Arsenal getroffen (21.). Die Gunners stehen mit 17 Punkten auf Rang fünf.

AFC Bournemouth - Manchester United 1:0 (1:0)

Die Krise beim englischen Rekordmeister hält an. In Bournemouth verlor United nach einem Tor von Joshua King kurz vor der Halbzeit (45.). Durch die Niederlage steht die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjær mit 13 Punkten vorerst auf dem zehnten Tabellenplatz. Aus elf Spielen gab es bislang nur drei Siege, bis zur Tabellenspitze fehlen 15 Punkte.