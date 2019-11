Der FC Liverpool bleibt in der Premier League weiter ungeschlagen. Gegen den amtierenden Meister Manchester City gewann das Team von Trainer Jürgen Klopp 3:1 (2:0) und baute seine Tabellenführung weiter aus. Fabinho (6. Minute), Mohamed Salah (13.) und Sadio Mané (51.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Bernardo Silva traf für City (78.), das nun bereits seit 17 Ligaspielen an der Liverpooler Anfield Road ohne Sieg ist.

Sowohl Liverpool als auch City setzten die gegnerischen Aufbauspieler früh unter Druck. Dadurch entwickelte sich vor allem in der Anfangsphase ein schnelles Spiel, in dem das Mittelfeld meist mit schnellen, tiefen Pässen überbrückt wurde.

Damit kam Liverpool zu Beginn sehr viel besser zurecht. Nach einer Hereingabe von der linken Seite konnte Citys Ilkay Gündogan den Ball nicht endgültig klären. Im Rückraum nahm Fabinho den Ball an und schoss ihn aus über 20 Metern halbhoch in die linke Ecke (6.). Dem Tor war jedoch ein Handspiel von Trent Alexander-Arnold im Liverpooler Strafraum vorausgegangen. Der Videoassistent prüfte, ob es statt eines Tors für Liverpool einen Elfmeter geben müsse, Schiedsrichter Michael Oliver blieb jedoch bei seiner Entscheidung.

Mehr Chancen, aber Liverpool trifft

City hatte in der Folge große Schwierigkeiten mit dem starken Flügelspiel der Gastgeber. Nur sieben Minuten nach dem Führungstreffer köpfte Salah eine Flanke von Andrew Robertson ins Tor (13.). Es war Liverpools zweiter Torschuss und der zweite Treffer, dabei kam City unter anderem durch Raheem Sterling (9.) und Sergio Agüero (12.) öfter gefährlich vor das gegnerische Tor als die Gastgeber.

Nach der turbulenten Anfangsphase waren beide Teams auf Kontrolle bedacht. Sie versuchten, sich durch Kombinationen über das Mittelfeld Chancen zu erarbeiten. Agüero (25.) und Angeliño (29.) verpassten jedoch den Anschlusstreffer für City, Salah scheiterte auf der Gegenseite mit einem Schlenzer am stark parierenden Claudio Bravo (44.). Erst zu Beginn der zweiten Hälfte kam City diese Kontrolle wieder abhanden: Jordan Henderson flankte von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten, City-Torhüter Bravo verschätzte sich und Mané köpfte zur Vorentscheidung (51.) ein. City investierte in der zweiten Hälfte viel, kam trotz eines Tors von Bernardo Silva jedoch nicht mehr heran (78.).

In der Schlussphase bekam Alexander-Arnold den Ball ein weiteres Mal im Strafraum an die Hand, wieder ließ Schiedsrichter Oliver weiterspielen (83.). Daraufhin tobte Guardiola an der Seitenlinie und zeigte zwei Finger in Richtung des Schiedsrichters. Wohl bezogen auf die nun zweite strittige Handentscheidung im Liverpooler Strafraum.

City hat in der Tabelle nun bereits neun Punkte Rückstand auf Liverpool. Durch die Niederlage zogen zudem Chelsea und Leicester City vorbei. Vor beiden Teams hat Liverpool acht Punkte Vorsprung.