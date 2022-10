Jürgen Klopps Liverpooler hatten bislang dagegen nur zehn Punkte aus acht Ligaspielen geholt, entsprechend angespannt war die Stimmung zuletzt an der Anfield Road. Die Gastgeber bestimmten die ersten Minuten, erste Angriffe über die rechte Seite klärte Manchester aber ohne Probleme. Nach etwa einer Viertelstunde kam auch City besser ins Spiel, konnte seinen Ballbesitz aber gegen Liverpools gut sortierte Abwehr zunächst nicht in gefährliche Aktionen übersetzen. Die beste Gelegenheit verpasste Ilkay Gündoğan (17.): Er versuchte aus zentraler Position einen Seitfallzieher, scheiterte aber an Torwart Alisson.