Premier League Tottenham lässt Liverpool straucheln

Klopp hatte nach dem Erfolg in Villarreal vor Tottenham gewarnt und das Team von Trainer Antonio Conte als beste Kontermannschaft der Premier League gepriesen. Noch sind für die Reds vier Titel möglich, in der Liga liegen nun die Trümpfe jedoch bei Pep Guardiola und seinem Team. Klopp hatte sein Team nur auf zwei Positionen verändert, doch auch in den kommenden Wochen gibt es kaum Möglichkeiten zur Erholung. Schon am Dienstag geht es gegen Aston Villa weiter, am kommenden Samstag steht das FA-Cup-Finale gegen Chelsea an.