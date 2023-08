Der FC Liverpool hat im ersten Spiel der neuen Premier-League-Saison einen Sieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kam am Sonntag beim FC Chelsea nur zu einem 1:1 (1:1). Luis Diaz (18. Minute) schoss die Reds, bei denen der ehemalige Leipziger Dominik Szoboszlai in der Startelf stand, in Führung. Der Franzose Axel Disasi (37.) besorgte den Ausgleich für die Gastgeber.