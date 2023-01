Solly March brachte seine Mannschaft in der 47. Minute in Führung. Sechs Minuten später legte der 28-Jährige nach. Der niederländische Stürmer Cody Gakpo, der im Dezember von der PSV Eindhoven nach Liverpool gewechselt war, blieb über weite Strecken des Spiels unsichtbar, da die Gäste kaum in Ballbesitz kamen und sich keine nennenswerten Chancen erspielen konnten.

March rundete eine hervorragende Leistung ab, indem er den eingewechselten Danny Welbeck mit einem Kopfball nach einem Einwurf in Szene setzte. Welbeck lupfte den Ball über einen Verteidiger und schob ihn zu seinem ersten Premier-League-Treffer in dieser Saison ins Netz (82.).