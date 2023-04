In den Schlussminuten belagerte Liverpool den Gästestrafraum. Salah schoss erst am Tor vorbei (90.+3), scheiterte dann mit einem Schlenzer an einer herausragenden Parade von Keeper Ramsdale (90.+4). Noch größer war die Aufregung, als kurz darauf Van Dijk nach der folgenden Ecke per Kopf auf Teamkollege Ibrahima Konaté querlegte. Der kam aus gerade einmal drei Metern Torentfernung an den Ball – und versuchte ihn mit der Brust über die Linie zu drücken. Wieder war Torwart Ramsdale im Weg und rettete Arsenal damit den Punkt.