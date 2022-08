Auch in Unterzahl blieb Liverpool feldüberlegen. Mit einer Anspielstation weniger im Sturm entschied sich Flügeldribbler Díaz, von der linken Außenbahn mit dem Ball am Fuß ins Zentrum zu ziehen. Eine Handvoll Palace-Verteidiger versuchte vergeblich, den Kolumbianer zu stoppen, auch der Abschluss aus gut 16 Metern Entfernung gelang (61.). Nach dem Ausgleich aber sollte das Spiel in keine Richtung mehr kippen, die beste Chance vergab Zaha für Palace, als der Pfosten einen Doppelpack des Ivorers verhinderte (78.).

In der Tabelle hat Liverpool nun bereits vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter und Titelverteidiger Manchester City. Am dritten Spieltag wartet auf die Reds ein erster Krisengipfel: Kommenden Montag geht es zum Erzrivalen Manchester United (21 Uhr, Stream: Sky), der nach zwei Niederlagen zum Auftakt derzeit ganz am Ende der Premier-League-Tabelle steht.