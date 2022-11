Der 55 Jahre alte Österreicher begann seine Trainerkarriere bei der SpVgg Unterhaching, ehe er nach zweieinhalb Jahren beim VfR Aalen 2013 zum FC Ingolstadt wechselte. Er führte den damaligen Zweitligisten in die erste Liga. Zur Saison 2016/2017 übernahm Hasenhüttl das Traineramt bei RB Leipzig und belegte in seinem ersten Jahr Platz zwei mit den Sachsen, die damit zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in der Champions League spielen durften.