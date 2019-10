Beschimpfungen gegen Fans Arsenal-Kapitän Xhaka erklärt Wutausbruch

Kapitän Granit Xhaka hat sich in einem offenen Brief an die Fans des FC Arsenal gewandt und um Verständnis für seinen Ausraster nach seiner Auswechslung im Ligaspiel gegen Crystal Palace am Sonntag gebeten. Das Statement veröffentlichte der Klub über Twitter. Der Schweizer war beim Verlassen des Platzes von den Rängen lautstark ausgebuht worden. Als Reaktion hielt er seine Hand ans Ohr, beschimpfte die Fans, zog sein Trikot aus und ging in die Kabine.

In dem Schreiben erklärte Xhaka, er wolle die Fans über seine Beweggründe informieren, da er lange über die Situation nachgedacht habe und sie ihn "tief bewege". Er fühle sich von den Fans missverstanden und leide schon länger unter Beschimpfungen in sozialen Medien, die sich gegen ihn und seine Familie richteten. Nach den Pfiffen im Spiel sei "der Siedepunkt erreicht gewesen".

The following is a message from Granit Xhaka... pic.twitter.com/YG5lBKmQvi — Arsenal (@Arsenal) October 31, 2019

Xhaka erklärte, er habe sich von der Situation emotionalisieren lassen und falsch reagiert. Für die Zuschauer, die ihn falsch verstanden haben könnten, tue es ihm leid. Er appellierte an die Fans, die Sache abzuhaken. Eine direkte Bitte um Entschuldigung für sein Verhalten fehlt in dem Brief jedoch.

Bereits am Mittwoch hatte sich Arsenal-Trainer Unai Emery zu Wort gemeldet und gesagt, Xhaka sei "traurig und am Boden zerstört". Fragen, ob Xhaka weiter das Kapitänsamt innehaben werde, ließ er unbeantwortet.