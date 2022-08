Nur zwei Pässe spielte Star-Stürmer Erling Haaland in 73 Minuten Einsatzzeit gegen Außenseiter Bournemouth. Einer davon bereitete die Führung vor: Per Doppelpass kombinierte İlkay Gündoğan sich mit Haalands Hilfe durch Bournemouths Abwehr und traf zum 1:0 gegen die überforderten Gäste. Gelaufen war das Spiel schon vor der Pause: Kevin De Bruyne wurde im Dribbling nicht angegriffen und erhöhte per Außenrist (31.), den Treffer von Phil Foden bereitete der Belgier per Steckpass vor (37.). Ein Eigentor von Jefferson Lerma setzte den Schlusspunkt am Ende einer einseitigen Partie (79.).