Insgesamt war es Kanes 267. Tor für Tottenham, er ist damit auch Rekordtorschütze der Spurs und überholte Jimmy Greaves, der die Bestmarke seit 1970 hielt.

In der 15. Minute war es so weit: Das Tor hatte sich nicht angedeutet. Pierre-Emile Höjberg fing einen schwachen Pass von City-Profi Rodrigo ab, zog in den Strafraum und passte auf Kane, der aus halbrechter Position aus etwa zehn Metern in die linke Ecke traf. City kam nicht mehr zurück, Cristian Romero wurde zudem mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.