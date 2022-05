Premier League Derbyniederlage gegen Tottenham – Arsenal bangt um Champions-League-Rückkehr

Gegen zehn Gunners war es für Tottenham nun ein Leichtes, den Vorsprung nicht nur zu halten, sondern auszubauen. Kane per Kopfball (37.) und Son kurz nach der Pause (47.) sorgten für ein deutliches Ergebnis, trotzdem bleibt Tottenham vor den letzten beiden Spieltagen in der Rolle des Jägers.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase waren es drei Fouls an Son, die das Spiel zugunsten der Spurs kippen ließen: Erst verursachte Cedric Soares einen Elfmeter, den Kane verwandelte (22.). Dann brachte Holding den Koreaner gleich zweimal ungeschickt zu Fall und nahm sich per Ampelkarte selbst aus dem Spiel (33.).

Tottenham legt vor

»Wir haben noch zwei Spiele vor uns, und wir haben den Druck auf sie erhöht«, sagte Doppeltorschütze Kane nach dem Spiel. »Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren. Wir spielen am Sonntag früh, also müssen wir ein Ergebnis erzielen und sehen, was passiert.« Tottenham spielt am Sonntagmittag gegen Abstiegskandidat Burnley, Arsenal muss am Montag bei Newcastle United nachlegen.