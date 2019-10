Tottenham-Torhüter Lloris fällt bis zum Ende des Jahres aus

Der französische Weltmeistertorhüter Hugo Lloris von Tottenham Hotspur wird in diesem Jahr wohl kein Pflichtspiel mehr bestreiten. In der Premier League-Partie gegen Brighton & Hove Albion (0:3) am Samstag hatte sich der 32-Jährige in der dritten Minute den linken Ellenbogen ausgekugelt. Wie Tottenham nun mitteilte, muss Lloris zwar nicht operiert werden, wird aber erst zum Ende des Jahres wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können.

Hugo Lloris has undergone further assessment this morning after sustaining a dislocated elbow in our match against Brighton on Saturday. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 7, 2019

Damit verpasst der Torhüter unter anderem den Rest der Hinrunde in der Premier League sowie das Rückspiel gegen den FC Bayern München in der Champions League. Tottenham steht in der Liga nur auf dem neunten Platz, in der Königsklasse verloren die Spurs das Hinspiel gegen die Bayern 2:7. Ersetzt wird der Weltmeister wahrscheinlich durch den Argentinier Paulo Gazzaniga.

Lloris verpasst auch die kommenden Länderspiele der französischen Nationalmannschaft. "In diesem Jahr kehrt er nicht mehr aufs Feld zurück. Das ist praktisch sicher", sagte Nationaltrainer Didier Deschamps im Trainingslager. Im kommenden EM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Island wird Lloris von Steve Mandanda von Olympique Marseille vertreten. Ob Mandanda auch drei Tage später gegen die Türkei zwischen den Pfosten Frankreichs stehen wird, ließ Deschamps noch offen.