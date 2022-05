Dramatisches Premier-League-Finale 3:2 nach 0:2 – Gündoğan schießt Man City zum Titel

Das Ergebnis des FC Liverpool, mit dem sich City ein Fernduell lieferte, spielte daher keine Rolle. Das Team von Trainer Jürgen Klopp besiegte Zuhause die Wolverhampton Wanderers 3:1 und beendet die Saison als Zweiter. Das heißt, dass Liverpool das Quadruple verpasst: Bis zuletzt hatte das Team Chancen auf vier Titel, Ligapokal und FA Cup hatte es bereits gewonnen, am kommenden Wochenende tritt es im Endspiel der Champions League gegen Real Madrid an.

Die Hoffnung, dass Liverpool noch an City vorbeiziehen würde, ruhte auf zwei ehemaligen Liverpoolern auf Seiten Aston Villas. LFC-Legende Steven Gerrard ist dort Trainer, Ex-Angreifer Philippe Coutinho sein Spieler. Und sie schienen zu liefern. Coutinho erzielte in der 69. Minute bei einem Konter das 2:0, zuvor hatte Matty Cash Villa mit dem ersten Schuss der Gäste in Führung gebracht (37.).

Aber dank Sadio Manés Treffer in Hälfte eins (24.) sowie Toren von Mohamed Salah (84.) und Andy Robertson (89.) gewann Liverpool sein Heimspiel doch noch.

Gündoğan, der Mittelstürmer

Dass das nicht zum Titel genügte, lag an Nationalspieler Gündoğan. Während des City-Sturmlaufs in Folge des 0:2 lief der Mittelfeldspieler immer wieder in Stürmermanier vor das Tor. Das 1:2 erzielte er am zweiten Pfosten per Kopfball (76.), später staubte er aus ähnlicher Position zum 3:2 ab (81.), dazwischen war Rodri der Ausgleich gelungen (78.).

Drei Tore in fünf Minuten haben Man City den Titel eingebracht.