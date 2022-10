Klopp selbst bestätigte noch am Tag des Spiels, einen Fehler begangen zu haben. »Natürlich eine Rote Karte, meine Schuld. Ich habe es übertrieben in dem Moment«, sagte der 55-Jährige auf der Pressekonferenz. »Manchmal verliere ich eben doch die Kontrolle. Dann passiert sowas halt.«

Für Jürgen Klopp und seine Mannschaft läuft es in dieser Saison noch nicht nach Plan. In der Liga steht Liverpool nach elf Spieltagen nur auf Platz acht. In der Champions League schaffte das englische Spitzenteam dagegen vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale.