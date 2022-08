»Man hat definitiv mitbekommen, dass was los war bei dem Spiel, und als Spieler machen solche Partien einfach Bock und Laune«, sagte Havertz. Es sei etwas Besonderes, in so einem Moment auf dem Platz zu stehen, betonte er. Havertz selbst stand beim Spiel gegen Tottenham mehrfach im Mittelpunkt. Unter anderem war dem ersten Treffer der Spurs ein hartes Einsteigen von Rodrigo Bentancur gegen Havertz vorangegangen, das Tuchel als Foul bewertete.