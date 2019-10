Rekord-Auswärtssieg Leicester City gewinnt 9:0 in Southampton

Noch nie zuvor war einem Fußballteam in der höchsten englischen Spielklasse ein höherer Auswärtssieg gelungen. Beim FC Southampton, der vom Ex-Leipziger Ralph Hasenhüttl trainiert wird, gewann Leicester City 9:0 (5:0). Die Tore erzielten Ben Chilwell (10. Minute), Youri Tielemans (17.), Ayoze Pérez (19., 39., 57.), Jamie Vardy (45., 58., 90.+4) und James Maddison (85.).

Bereits in der zehnten Minute brachte Leicester-Linksverteidiger Chilwell sein Team in Führung. Kurz darauf geriet Southampton in Unterzahl, als Ryan Bertrand für ein Foul mit offener Sohle gegen Pérez die Rote Karte (12.) sah. Anschließend nahm das Debakel aus Hasenhüttls Sicht seinen Lauf, bereits zur Pause führten die Gäste 5:0.

Erst einmal hatte es zuvor in der Premier League ein 9:0 gegeben, im Jahr 1995 von Manchester United gegen Ipswich Town. In dieser Saison hatte zuvor Meister Manchester City den bislang höchsten Sieg gefeiert - das 8:0 gegen den FC Watford fand allerdings im eigenen Stadion statt.

Southampton - Leicester City 0:9 (0:5)

0:1 Chilwell (10.)

0:2 Tielemans (17.)

0:3 Pérez (19.)

0:4 Pérez (39.)

0:5 Vardy (45.)

0:6 Pérez (57.)

0:7 Vardy (58.)

0:8 Maddison (85.)

0:9 Vardy (90.+4)

Southampton: Gunn - Bednarek, Yoshida, Vestergaard (46. Danso) - Valery (70. Armstrong), Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg, Bertrand - Ings (46. Stephens), Redmond

Leicester: Schmeichel - Pereira, Evans, Söyüncü, Chilwell - Ndidi - Pérez (74. Gray), Tielemans, Maddison, Barnes (72. Albrighton), Vardy

Gelbe Karten: - / -

Rote Karten: Bertrand / -

Schiedsrichter: Marriner