Als der FC Arsenal neulich einen Nachfolger für Unai Emery suchte, wurde auch Brendan Rodgers als Kandidat gehandelt. Die Meinung der englischen Fachleute war eindeutig: Die Frage war nicht, ob der 46 Jahre alte Nordire für die Stelle geeignet wäre, sondern warum er gerade jetzt seinen Job bei Leicester City aufgeben sollte.

Seit Februar ist Rodgers Trainer bei dem Klub aus den East Midlands und hat in dieser Zeit Erstaunliches vollbracht. Er hat den Sensationsmeister von 2015/2016 aus der Tristesse des Ligamittelfelds geholt und formt gerade eine Mannschaft, die sich dauerhaft in der Spitzengruppe der Premier League etablieren könnte. Als Tabellenzweiter ist Leicester die Überraschung der Saison und will den Zehn-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool am zweiten Weihnachtstag, dem Boxing Day, möglichst verringern (21 Uhr; SPIEGEL-Liveticker; TV: Sky).

Rodgers, von 2012 bis 2015 selbst bei Liverpool beschäftigt, sieht sich bei den Foxes am Anfang eines Projekts. Sein Plan ist es, die Mannschaft langfristig zu entwickeln. Anstatt eines Vertrags bei Arsenal verlängerte er deshalb in Leicester bis 2025. "Mein Ziel ist es, mit dem Klub etwas für die Zukunft aufzubauen", sagt er.

Getty Images Brendan Rodgers als Liverpool-Trainer mit Steven Gerrard

Zu diesem Zweck gab Rodgers einen komfortablen Job auf. Er war zuvor bei Celtic tätig, wo er einen Titel nach dem anderen gewann und das dritte Triple in Serie anpeilte. Trotzdem nahm er im Februar die Offerte von Leicester City an, das gerade den dritten Trainer seit dem Meistertitel verschlissen hatte und immer noch damit kämpfte, den Unfalltod von Besitzer Vichai Srivaddhanaprabha im Oktober 2018 zu verarbeiten.

Rodgers brachte mit seinem Weggang mitten in der Saison Celtics Fans gegen sich auf. Doch aus seiner Sicht war der Schritt unvermeidbar, wie er gerade dem Magazin "FourFourTwo" verriet: "Als Trainer muss man ein klares Ziel vor Augen haben. Mein Ziel war es, mehr Zeit mit einer neuen Gruppe zu haben", sagte er. In der abgelaufenen Saison führte er Leicester immerhin noch vom elften auf den neunten Platz. In der neuen Spielzeit geht seine Formel voll auf, davon zeugen der zweite Platz, Siege wie das historische 9:0 gegen den FC Southampton vor zwei Monaten und die - zusammen mit Liverpool - beste Verteidigung der Liga.

Das aktuelle Leicester hat nur noch wenig mit der Meistermannschaft gemeinsam. "Die Art und Weise unseres Spiels ist komplett anders. Wir waren damals sehr auf Konter ausgerichtet. Jetzt haben wir viel mehr Ballbesitz und dominieren die Spiele - mit dem gleichen Ergebnis", sagt Christian Fuchs im Gespräch mit dem SPIEGEL.

Der Linksverteidiger aus Österreich war vor vier Jahren eine Stütze, mittlerweile hat er seinen Platz an den jungen englischen Nationalspieler Ben Chilwell verloren. Als Stammspieler sind von damals nur noch Torwart Kasper Schmeichel und Angreifer Jamie Vardy dabei. Dieser trifft allerdings so gut wie nie mit 17 Toren in 18 Spielen.

REUTERS Torjäger Jamie Vardy und Keeper Kasper Schmeichel

Die Foxes verfügen über ein gut ausbalanciertes Team aus Routiniers, schlauen Zukäufen und Spielern aus dem Nachwuchs. Es ist ein Team mit Perspektive. Sechs Profis aus der regulären Startelf sind 23 Jahre alt oder jünger. Einer von ihnen ist der Ex-Freiburger Caglar Söyüncü. Er ist in seiner zweiten Saison in England zu einem der besten Innenverteidiger der Premier League aufgestiegen und ersetzt den für fast 90 Millionen Euro zu Manchester United gewechselten Harry Maguire ohne Probleme.

Für Rodgers ist der aktuelle Erfolg eine Genugtuung. Er führt einen "Kampf um Akzeptanz", wie es der "Telegraph" im November formulierte. Seine Karriere drohte schon zu scheitern, nachdem er 2014 mit Liverpool die Meisterschaft verspielt hatte. Damals lagen Rodgers und seine Mannschaft drei Spieltage vor Schluss mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz eins, den Titel holte am Ende Manchester City. Danach stürzte Liverpool ins Mittelmaß.

Ruf eines vorlauten Selbstdarstellers

Unglückliche Auftritte in der Öffentlichkeit und Streitereien mit den Klubbesitzern brachten Rodgers den Ruf eines vorlauten Selbstdarstellers ein. Seine Fähigkeiten als Trainer standen in Frage, weil der Vizetitel vor allem der individuellen Klasse von Angreifer Luis Suárez zugeschrieben wurde, der damals auf 48 Torbeteiligungen in 33 Ligaeinsätzen kam. Im Oktober 2015 übernahm Jürgen Klopp in Liverpool (und zog auch gleich in Rodgers' Haus im schicken Küstenstädtchen Formby ein).

Rodgers wählte danach den Umweg über Schottland und erlebte in dieser Zeit eine Verwandlung. "Ich bin bei Celtic ein Gewinner geworden. Ich habe wirklich Appetit auf mehr Erfolg bekommen", sagte er im "FourFourTwo"-Gespräch. In der Außendarstellung wirkt er gereift. Die Profis loben seine Menschenführung. "Er geht auf die Spieler ein und respektiert sie. Er sieht sie auch als Privatperson mit individuellen Bedürfnissen. Die Spieler sind dankbar dafür und geben es ihm um so mehr zurück", sagt Fuchs.

Als Titelkandidat will Leicester nicht gelten. Niederlagen bei Manchester United, im Hinspiel in Liverpool und zuletzt bei Manchester City zeigen, dass die Mannschaft noch nicht bereit ist für die Wiederholung des Meisterwunders vor vier Jahren. Dafür sind die Chancen besser als damals, sich nachhaltig in der Spitzengruppe der Premier League einzurichten. Ein attraktiverer Arbeitgeber als Arsenal ist Leicester schon jetzt, zumindest für Trainer Rodgers.