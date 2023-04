Die Szene hatte in der Halbzeitpause des Premier-League-Spiels zwischen dem FC Liverpool und FC Arsenal (2:2) am Sonntag für Aufsehen gesorgt. Auf Bildern ist zu sehen, wie Hatzidakis nach einem Wortgefecht mit Robertson mit seinem Ellbogen ausholt und den verdutzten Schotten am Kinn trifft. Robertson protestierte sofort bei Schiedsrichter Paul Tierney, der allerdings ihm die Gelbe Karte zeigte.