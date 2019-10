FC Liverpool - Tottenham Hotspur 2:1 (0:1)

Viel machte der FC Liverpool in der ersten Halbzeit gegen Tottenham Hotspur nicht falsch. Im Gegenteil: Die Gastgeber hatten 75 Prozent Ballbesitz, schossen deutlich öfter auf das gegnerische Tor als der Gegner und kontrollierten die Partie fast durchgängig. Doch all das half dem Team von Jürgen Klopp nicht, da Spurs-Torjäger Harry Kane bereits nach 47 Sekunden einen Abpraller nach einem Lattenschuss von Son Heung-min per Kopf zur Führung genutzt hatte.

Die Offensivbemühungen der Liverpooler waren in der Folge beständig, doch lange zu unsauber ausgespielt. Nach knapp einer halben Stunde änderte sich das und sie kamen zu drei Großchancen in schneller Abfolge durch Schüsse von Roberto Firmino (27.) und Trent Alexander-Arnold (30.) sowie einem wuchtigen Kopfball von Innenverteidiger Virgil nach einer Freistoßflanke (29.). Doch jedes Mal war Tottenhams Torhüter Paolo Gazzaniga zur Stelle und parierte stark.

Vieles erinnerte an das vergangene Wochenende, als Liverpool bei Manchester United in der ersten Hälfte in Rückstand geraten war, gegen eine massive Defensive anrannte und immer wieder durch Konter in Gefahr geriet, wie in der 24. Minute, als Tottenham gleich mehrfach dem zweiten Treffer nah kam. Auch in der zweiten Hälfte waren die Spurs schnell in der Vorwärtsbewegung und Son hätte schon drei Minuten nach Wiederanpfiff fast einen schnellen Gegenzug zum 2:0 genutzt. Doch obwohl er bereits an Alisson vorbei war, traf er aus spitzem Winkel nur die Latte (48.).

Danach übernahmen wieder die Gäste die Kontrolle. Hatte Liverpool gegen United erst kurz vor dem Ende ausgleichen können, reagierte das Team dieses Mal schneller und traf bereits in der 52. Minute durch Jordan Henderson zum Ausgleich. Genug Zeit, um noch zum Sieg zu kommen - und das gelang den Reds. Nach einem ungeschickten Tritt von Spurs-Verteidiger Serge Aurier gegen Sadio Mané trat Mohamed Salah zum Elfmeter an und traf zum 2:1 (75.).

FC Arsenal - Crystal Palace 2:2 (2:1)

Die Ecken von Nicolas Pepé waren für den FC Arsenal der Schlüssel zu einer frühen 2:0-Führung im Stadtduell gegen Crystal Palace. Zweimal fand der Franzose seine Mitspieler in den ersten zehn Minuten per Eckball, das Innenverteidiger-Duo Sokratis (7.) und David Luiz (9.) nutzte die Hereingaben zu zwei frühen Treffern.

Doch Palace konnte die zweite Liga-Niederlage in Folge noch abwenden: Luka Milivojevic traf noch vor der Halbzeit per Elfmeter zum Anschluss (32.), Jordan Ayew sorgte in der 52. Minute für den Ausgleich.

Norwich City - Manchester United 1:3 (0:2)

Großer Jubel bei Manchester United nach 21 Minuten: Scott McTominay erzielte das 1:0 für die Gäste und damit den 2000. Treffer der Red Devils in der Premier-League Geschichte. Kein Team hat diese Marke bislang erreicht. Kurz erhielt die Stimmung bei den mitgereisten Fans einen Dämpfer, als Markus Rashford per Elfmeter an Norwich-Keeper Tim Krul scheiterte (29.). Doch schon eine Minute später schloss der United-Stürmer einen Konter erfolgreich ab und traf nach Vorlage von Daniel James zum 2:0 (30.).

United erarbeitete sich deutlich mehr Chancen als der Aufsteiger und schlug auch noch ein drittes Mal zu. Anthony Martial traf nach Vorlage von Rashford in der 73. Minute zum 3:0. Das 1:3 durch Onel Hernández (88.) änderte am Ausgang der Partie nichts mehr. Das Team von Ole Gunnar Solskjær gewann sein erstes Ligaspiel seit dem fünften Spieltag und klettert in der Tabelle auf Platz sieben. Norwich steht weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Weitere Ergebnisse des Tages:

Newcastle United - Wolverhampton Wanderers 1:1 (1:0)