Manchester City - FC Chelsea 2:1 (2:1)

Manchester City hat sein Heimspiel gegen den Tabellennachbarn FC Chelsea 2:1 (2:1) gewonnen und den Rückstand auf den Titelrivalen Liverpool an der Tabellenspitze konstant auf neun Punkten gehalten.

Dabei sah es zwischenzeitlich so aus, als würde City weiter Boden im Rennen um die Meisterschaft verlieren. Chelsea hatte im Spiel des Tabellenvierten gegen den Tabellendritten die besseren Chancen. In der 16. Minute verpasste Chelseas Innenverteidiger Fikayo Tomori nach starker Ablage von Tammy Abraham nur knapp.

Fünf Minuten später schickte Chelseas Matteo Kovacic seinen Teamkollegen N'Golo Kanté mit einem langen Pass von der Mittellinie in die Spitze. Der Franzose legte sich den Ball im Laufduell mit Landsmann Benjamin Mendy mit einem langen Bein vor und schoss den Ball mit seinem zweiten Kontakt an ihm und Torwart Ederson vorbei zur Führung ins Tor (21.). Kanté erzielte mit seinem erst dritten Torschuss in der laufenden Saison seinen dritten Treffer.

Für City war es der vierte Rückstand im vierten Spiel in Folge. Gegen Southampton hatten sie das Spiel noch drehen können, in der Champions League gegen Atalanta reichte es immerhin noch für ein Remis, gegen Liverpool gab es zuletzt eine deutliche Niederlage im Topspiel der Premier League.

Diesen Negativtrend konnte das Team von Trainer Pep Guardiola im Spiel gegen Chelsea stoppen. Zunächst war es Kevin de Bruyne, der für den Ausgleich sorgte, als er einen Abpraller nutzte und aus dem Rückraum abzog (29.). Kurt Zouma fälschte den Ball unhaltbar für Torwart Kepa Arrizabalaga ab. Noch vor der Pause glänzte Riyad Mahrez, der von der rechten Seite an Kovacic und Emerson vorbei in den Strafraum zog und den Ball zur Führung ins lange Eck schoss.

Kepa patzt, Kepa glänzt

Vor der Pause hätte Chelseas Kepa noch beinahe dafür gesorgt, dass City ein drittes Mal trifft. Der Torwart wollte den Ball lang schlagen, doch der landete vor den Füßen von Sergio Agüero. Der Argentinier schien so überrascht, dass er mit seinem Schuss nur die Latte traf.

Die besten Chancen der zweiten Hälfte hatte City. De Bruyne verfehlte das Tor mit einem Schuss aus spitzem Winkel in der 55. Minute nur knapp. Zehn Minuten später zeigte Kepa dann seine Klasse, als er einen Schuss von Mahrez aus acht Metern mit einem starken Reflex abwehrte (65.).

In der Nachspielzeit kam Chelsea dem Ausgleich noch mal nah, doch ein Freistoß des eingewechselten Mason Mount verfehlte den Winkel des City-Tores nur knapp (90.+3). Für Manchester traf im Gegenzug Raheem Sterling nach Kopfballvorlage von Ilkay Gündogan, doch Schiedsrichter Martin Atkinson nahm das Tor wegen einer Abseitsstellung zurück. (90.+3).

Durch den Erfolg konnte City die Londoner in der Tabelle überholen und steht auf Rang drei - jedoch mit neun Punkten Rückstand auf den FC Liverpool.

FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA-EFE/REX Jürgen Klopp ist mit seinem Team in der Liga noch immer unbesiegt

Crystal Palace - FC Liverpool 1:2 (0:0)

Auch der FC Liverpool hat seine Partie am 13. Spieltag gewonnen, doch der Erfolg des Teams von Jürgen Klopp blieb ebenfalls bis zum Ende stark gefährdet. Eine Führung durch Sadio Mané in der 49. Minute hatte Palace-Angreifer Wilfried Zaha in der 82. Minute ausgeglichen. Nach einer erneuten Führung für den FC Liverpool durch Roberto Firmino (85.) war Zaha dem Ausgleich wieder ganz nah - doch der Ivorer schoss kurz vor dem Abpfiff freistehend aus fünf Metern über das Tor (90.+2).

Die weiteren Ergebnisse:

West Ham United - Tottenham Hotspur 2:3 (0:2)

FC Watford - FC Burnley 0:3 (0:0)

FC Everton - Norwich City 0:2 (0:0)

Brighton & Hove Albion - Leicester City 0:2 (0:0)

AFC Bournemouth - Wolverhampton Wanderers 1:2 (0:2)

FC Arsenal - FC Southampton 2:2 (1:1)