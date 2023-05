Die Rotation dürfte auch an dem liegen, was noch kommt: Am 3. Juni trifft City im Endspiel des FA Cup auf den Stadtrivalen Manchester United. Eine Woche später spielt das Team in Istanbul um den Titel in der Champions League, der Gegner heißt dann Inter Mailand. City wäre der erste englische Klub seit Man United im Jahr 1999, der Meister, FA-Cup- und Champions-League-Sieger wäre.

»Wir sind noch nicht am Ende«

»Wir haben noch einige Wochen vor uns, bevor wir den Fuß vom Gas nehmen können«, sagte Abwehrspieler Kyle Walker nach dem Chelsea-Spiel bei Sky: »Wir sind noch nicht am Ende. Wir werden heute Abend feiern und dann weitermachen und versuchen, Geschichte zu schreiben.«