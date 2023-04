In der zweiten Hälfte präsentierte sich City, das im Champions-League-Viertelfinale auf den FC Bayern München trifft, dann deutlich effizienter und ging nur 53 Sekunden nach Wiederanpfiff durch Kevin De Bruyne in Führung (46.). Liverpool wirkte danach schockiert, die Mannschaft von Jürgen Klopp fand nicht mehr zurück in die Partie.