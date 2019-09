Manchester-City-Erfolg über Watford 5:0 nach 18 Minuten

Pep Guardiola stand bewegungslos an der Seitenlinie und starrte aufs Feld, so als habe er nicht ganz begriffen, was sich auf dem Rasen abspielte. Nämlich: die einseitigste Anfangsphase der Premier League Geschichte.

5 - Manchester City's five goals after just 18 minutes is the fastest any side has ever gone 5-0 ahead in a @premierleague match in the competition's history. Ridiculous. — OptaJoe (@OptaJoe) September 21, 2019

Guardiolas Mannschaft Manchester City hatte gegen Watford fünf Tore in den ersten 18 Spielminuten geschossen. Das war in der Wettbewerbshistorie noch keinem Team gelungen. Die Torfolge sah so aus:

1:0, David Silva, 1. Minute

2:0, Sergio Agüero per Strafstoß, 7. Minute

3:0, Ryad Mahrez, 12. Minute

4:0, Bernardo Silva, 15. Minute

5:0, Nicolás Otamendi, 18. Minute.

Bernardo Silva (49./60.) und Kevin de Bruyne stellten den Endstand her. Zum Premier-League Rekord von Manchester United (9:0 gegen Ipswich Town, 1995) fehlte ein Tor. City vergab mehrere Chancen auf weitere Treffer, das Torschussverhältnis betrug 28:5.

Jan Kruger / Getty Images Fassungslos: Nach dem 7:0 fasste sich Bernardo Silva an den Kopf

City (13 Punkte) ist Zweiter hinter Tabellenführer Liverpool (15), die Reds treten am Sonntag beim FC Chelsea an (17.30 Uhr). Am vergangenen Wochenende hatte City sensationell gegen Aufsteiger Norwich City verloren.

Für Watford ist eine Niederlage gegen den Titelverteidiger zwar keine Überraschung, auf ein besseres Ergebnis dürfte das Team dennoch gehofft haben. Erst zum vergangenen Spieltag hatte das Team seinen Trainer gewechselt (Quique Sánchez Flores für Javi Gracia) und dann nur knapp einen Sieg gegen Arsenal verpasst.

Bereits im Mai hatte City in einem Spiel gegen Watford für eine Bestmarke gesorgt. Im FA-Cup-Finale der vergangenen Saison gewann das Team 6:0 - nie wurde das Endspiel des Wettbewerbs höher gewonnen. Ein 6:0 hatte zuvor allein Bury im Jahr 1903 gegen Derby County geschafft.

Leicester City -Tottenham Hotspur 2:1 (0:1)

Lange sah es nach einem Auswärtssieg aus, das war einem Traumtor zu verdanken gewesen. Tottenhams Son Heung-Min leitete den Ball per Hacke in den Lauf von Harry Kane, der durch einen Check des ehemaligen Freiburgers Caglar Söyüncü aus dem Tritt geriert. Kane taumelte, stürzte - und schaffte es trotzdem, auszuholen. Er traf den Ball im Fallen so gut, dass er an Keeper Kasper Schmeichel vorbei ins Tor flog (29.).

Serge Aurier schien später das 2:0 für die Spurs erzielt zu haben, sein Treffer wurde aber nach minutenlanger Intervention des Videoschiedsrichters aberkannt. Statt des 0:2 traf Ricardo Pereira zum Ausgleich (69.), Jamess Maddison sicherte Leicester den Sieg (85.). Leicester ist vorerst Dritter, Tottenham ist Fünfter.