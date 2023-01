Erling Haaland reichten diesmal drei Worte. »BIG. THREE. POINTS«, schrieb der Torjäger von Manchester City noch in der Nacht auf Freitag bei Twitter. Drei große Punkte – gemeint war der Sieg am Donnerstagabend beim FC Chelsea, dem Team des deutschen Nationalspielers Kai Havertz. Ohne einen Treffer des 22 Jahre alten Norwegers. Für den Sieg sorgte stattdessen in der 63. Minute Riyad Mahrez. Seine Einwechslung lag noch keine vier Minuten zurück. Ebenso wie die des Vorbereiters Jack Grealish.