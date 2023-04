Man City gewinnt 4:1 in der Premier League Hier schießt sich Haaland für das Bayern-Spiel warm

Ein Tor per Kopf, eins per Seitfallzieher: Kurz vor dem Duell mit dem FC Bayern in der Königsklasse ist Erling Haaland in Topform. Der Erfolg bei Southampton hat gezeigt, dass das nicht nur für den Stürmer gilt.