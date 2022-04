Topspiel in der Premier League Mané rettet Remis gegen City und hält Liverpool im Titelrennen

Dazu kamen immer wieder brandgefährliche Bälle hinter die Liverpooler Abwehrkette: Raheem Sterling scheiterte mit einer ersten Riesenchance an LFC-Keeper Alisson, der per Fußabwehr parierte (4.). Der nächste Abschluss fiel dann in die Kategorie »unhaltbar«: De Bruynes Fernschuss wurde von Joel Matip noch unglücklich abgefälscht, klatschte gegen den rechten Innenpfosten und prallte von dort zur Führung ins Tor (5.).

Vor Spielbeginn war eine ausgeglichene Partie erwartet worden: Der FC Liverpool hatte den Rückstand auf Tabellenführer City von einst 14 Punkten auf einen Punkt reduziert, die letzten zehn Ligaspiele gewannen die von Jürgen Klopp trainierten Reds allesamt. Doch in der Anfangsphase schien es zunächst, als könnte City auch diesen Gegner in bewährter Manier am eigenen Strafraum einschnüren.

Während Liverpool aus eigener Kraft kaum gefährlich wurde, näherte sich City dem nächsten Tor an: Nach einer Freistoß-Hereingabe De Bruynes legte Rodri per Kopf quer, Aymeric Laporte verpasste die erneute Führung am zweiten Pfosten nur knapp (25.). Für die sorgte stattdessen einer, der seit September auf ein Liga-Tor wartete: Gabriel Jesus, von Guardiola überraschend in die Startelf berufen, drückte den Ball per Volley unter die Latte (37.). Vorher hatte João Cancelo den Ball mit viel Schnitt an den langen Pfosten geschlagen, eine vorangegangene Ecke war von van Dijk per Kopf noch geklärt worden.