Die nächsten Spiele: Nach nur einem von neun möglichen Punkten aus den vergangenen drei Partien tritt der FC Arsenal am Samstag bei Aston Villa an (13.30 Uhr). City reist zu Nottingham Forest, bevor es auswärts in der Champions League bei RB Leipzig (22.2., 21 Uhr) und erneut in der Liga in Bournemouth (25.2., 18.30) weitergeht.