Schon zwei Niederlagen nach acht Spieltagen: Manchester City hat 0:2 (0:0) gegen die Wolverhampton Wanderers verloren, Adama Traoré entschied das Spiel in Manchester mit zwei späten Toren (81., 90.+4 Minute). Aus dem Spiel heraus war City den Gästen überlegen gewesen, klare Torchancen gab es aber nicht. In der 80. Minute traf Traoré dann nach Vorarbeit von Raúl Jiménez in Führung und entschied das Spiel mit einem Kontertor in der Nachspielzeit.

Der von Pep Guardiola trainierte Titelverteidiger liegt als Tabellenzweiter bereits acht Punkte hinter dem FC Liverpool, der am Vortag dank eines Elfmetertores von James Milner in der Nachspielzeit 2:1 (1:0) gegen Leicester City gewonnen hatte.

FC Southampton - FC Chelsea 1:4 (1:3)

Der FC Chelsea kommt immer besser in Form: Die von Frank Lampard trainierte Mannschaft gewann 4:1 (3:1) beim FC Southampton, der vom Ex-Leipziger Ralph Hasenhüttl betreut wird. Die Londoner sind nun Tabellenfünfter mit nur zwei Punkten weniger als City.

Tammy Abraham (17.) und Mason Mount (24.) sorgten für eine komfortable Führung im ersten Durchgang, die Southampton trotz des zwischenzeitlichen Anschlusstreffers von Danny Ings (30.) nicht mehr aufholen konnte. N'Golo Kanté (40.) und Michy Batshuayi (89.) sorgten für den Endstand.

FC Arsenal - AFC Bournemouth 1:0 (1:0)

David Luiz hat den FC Arsenal nach einer Ecke von Nicolas Pepé gegen den AFC Bournemouth zum vierten Saisonsieg geköpft (9.). Damit klettern die Londoner in der Tabelle auf den dritten Platz und liegen nur noch einen Punkt hinter Manchester City. Der frühere Nationalspieler Mesut Özil war von Trainer Unai Emery erneut nicht für den Kader berücksichtigt worden.