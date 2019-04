Premier League Agüero erlöst Manchester City gegen Burnley

Wer wird englischer Meister - Jürgen Klopps FC Liverpool oder Pep Guardiolas Manchester City? Beide Mannschaften liefern sich seit Monaten ein enges Rennen auf höchstem Niveau. Am drittletzten Spieltag hatte zunächst Liverpool mit einem 5:0 über Huddersfield Town vor, nun bestand City seine Aufgabe in Burnley. Das Team siegte 1:0 (0:0), und beim Treffer durch Sergio Agüero ging es um 29,51 Millimeter.

In der 63. Minute erreichte Agüero der Ball im gegnerischen Strafraum; der 30 Jahre alte City-Stürmer schoss aufs Tor, direkt dorthin, wo Verteidiger Matthew Lowton anstelle seines geschlagenen Torhüters Tom Heaton stand. Lowton klärte den Ball - allerdings erst, nachdem dieser die Linie um rund drei Zentimeter überquert hatte.

Andrew Yates / REUTERS Die Szene des Spiels: Matthew Lowton bekommt Agüeros Schuss an die Brust, dann schießt er ihn nach vorn - doch da hatte der Ball die Linie schon überquert

Vor dem Treffer hatte City mehrere Chancen auf die Führung vergeben, auch nach dem 1:0 war der Titelverteidiger das gefährlichere Team - bis zur Schlussphase. Da war es plötzlich der Außenseiter, der auf den Ausgleich drängte, doch die vielen hohen Bälle in den Gästestrafraum brachten Burnley keine klare Gelegenheit ein.

Manchesters Vorsprung auf Liverpool beträgt nur einen Punkt. Citys nächste Gegner sind Leicester zu Hause und Brighton & Hove auswärts. Liverpool muss noch nach Newcastle und trifft am letzten Spieltag daheim auf Wolverhampton.

Am Vormittag hatte Arsenal das dritte Ligaspiel in Folge verloren. Die Gunners unterlagen bei Leicester City 0:3 (0:0), dabei spielten sie lange in Unterzahl, nachdem Ainsley Maitland-Niles Gelb-Rot gesehen hatte (36. Minute). Youri Tielemans (59.) und Jamie Vardy (86./90.+4) erzielten die Treffer. Arsenal liegt als Fünfter einen Punkt hinter Platz vier, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Am Abend treffen die direkten Konkurrenten Manchester United und Chelsea auf einander (17.30 Uhr, Stream: Dazn, Liveticker SPIEGEL ONLINE).