33 - Erling Haaland has scored 33 goals in the Premier League this season, a new record in a 38-game campaign:



33 - Erling Haaland (2022-23)

32 - Mohamed Salah (2017-18)

31 - Luis Suárez (2013-14)

31 - Cristiano Ronaldo (2007-08)

31 - Alan Shearer (1995-96)



