Manchester City hat sich die Tabellenführung in der Premier League zurückgeholt. Der Titelverteidiger gewann 3:0 (0:0) gegen West Ham United und liegt in der Tabelle einen Punkt vor dem FC Arsenal. Dabei erzielte Erling Haaland seinen 35. Saisontreffer und ist damit der Torjäger mit den meisten Treffern in einer Saison in der Geschichte der Premier League – und es sind noch fünf Partien zu spielen.