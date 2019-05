1206 Sekunden: Diese Zeit lag zwischen dem Führungstreffer von Brighton Hove & Albions Glenn Murray (27.) und dem Treffer von Manchester Citys Aymeric Laporte (38.). 1206 Sekunden, in denen der FC Liverpool in der Blitztabelle an City vorbeizog und den Englischen Meistertitel vor Augen hatte. Am Ende des letzten und im Kampf um den Titel entscheidenden Premier-League-Spieltags stand aber wieder Manchester oben. Nach einem grotesk starken Meisterschaftskampf.

98, 97, ...: Kann die Saison einer Mannschaft herausragend sein, wenn eine andere Mannschaft noch besser war? Noch nie in der Geschichte der Premier League schlossen zwei Teams die Spielzeit mit über 90 Punkten ab. Man könnte nun argumentieren, Liverpool hätte die Meisterschaft nach 97 Punkten verdient. Das bedeutet aber nicht, dass Manchester City sie weniger verdient hat: In der finalen Phase der Saison gewann die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola unter höchstem psychischen Druck 14 Spiele in Folge. Das ist eines Meisters würdig. Auch, wenn der Zweite der beste Zweite aller Zeiten ist. Sagen wir einfach: zweimal meisterlich.

1 - Liverpool became the first team in top-flight history to win as many as 30 games and 97 points in a season and not win the title. Additionally, no side has ever previously lost just one game in a top-flight season and not won the title. Margins. — OptaJoe (@OptaJoe) 12. Mai 2019

Die Ergebnisse: Liverpool machte gegen Wolverhampton seine Hausaufgaben und gewann 2:0 (1:0). Anders als angesichts dieser Europapokalwoche zu erwarten gewesen wäre, nützte das nichts. Das Wunder blieb aus, weil City zeitgleich Brighton 4:1 (2:1) schlug. Hier geht es zu den Spielberichten.

Skyblues-Party: Nach dem der starke deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan durch ein wunderschönes Freistoßtor den vierten Treffer für City erzielte, begannen gegen den krassen Außenseiter bereits die Feierlichkeiten. Die verdienten Vincent Kompany und David Silva wurden ausgewechselt und von den mitgereisten Zuschauern gefeiert. Für beide ist es die vierte Meisterschaft mit Manchester. Auch für Sergio Agüero ist es der vierte Meistertitel im City-Trikot. Dass er nicht ausgewechselt wurde, lag aber vor allem daran, dass er sich noch Hoffnungen auf den Goldenen Schuh als bester Torjäger der Premier League machte. Ohne Erfolg. Dazu später mehr.

Shaun Botterill/Getty Images Vincent Kompany durfte zum vierten Mal die Premier-League-Trophäe in die Luft stemmen.

Goodbye, Anfield! Nach dem Spiel gegen Wolverhampton, in Brighton wurde gerade das Meisterschaftspodium für City aufgebaut, ging das Team des FC Liverpool an der Anfield Road auf eine letzte Stadionrunde in dieser Saison. So viele Erfolge hatten sie hier gefeiert, zuletzt am Dienstag nach der famosen Aufholjagd gegen den FC Barcelona. Auch Jürgen Klopp dankte dem Anhang, zog mehrmals seine Kappe und scherzte mit den Kindern seiner Spieler. Familientreffen in Anfield.

Liverpool gewinnt sonst fast alles: Als nach dem Schlusspfiff die Gewissheit einsetzte, dass es nicht für den Titel gereicht hat, bekamen die Spieler von Liverpool zumindest Trostpreise überreicht. Denn nicht etwa Agüero (21 Saisontore) sondern Sadio Mané und Mohamed Salah teilten sich mit Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang den Goldenen Schuh für die meisten Saisontore (jeweils 22). Und Torhüter Alisson bekam den Goldenen Handschuh für die meisten Spiele ohne Gegentor (21). Zudem stellten die beiden Außenverteidiger Andrew Robertson und Trent Alexander-"ich-schieße-die-besten-Ecken-Europas"-Arnold bereits in der vergangenen Woche eine neue Bestmarke auf:

2 - Liverpool are the first team in Premier League history to have at least two defenders provide 10+ assists each in a single campaign (Trent Alexander-Arnold 11 & Andy Robertson 11). Outlets. #NEWLIV pic.twitter.com/2NaayZJAen — OptaJoe (@OptaJoe) 4. Mai 2019

Etwas, das City nicht hat: Eine Sache hat Liverpool seinem Ligarivalen voraus, nämlich das Champions-League-Finale. Dort treffen sie am 1. Juni in Madrid auf die Mannschaft, die City aus dem Turnier geworfen hatte: Tottenham Hotspur. Dann wird es womöglich doch noch etwas mit einem Titel. Es könnte das Kuriosum geben, dass City den Titel gewinnt, den sich Liverpool seit 1990 so sehr wünscht, und die Reds den, den Manchester mehr begehrt als alle anderen.