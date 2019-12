Premier League United siegt im Manchesterderby und verschärft City-Krise

United hat überraschend das Manchesterderby 2:1 (2:0) bei City gewonnen und die Krise der Gastgeber verschärft. Das Team von Pep Guardiola liegt mittlerweile 14 Punkte hinter Tabellenführer FC Liverpool. Die Tore für United erzielten Marcus Rashford (23. Minute, Foulelfmeter) und Anthony Martial (29.). Nicolás Otamendi sorgte für den Anschlusstreffer der Gastgeber (85.).

Die Abwehrprobleme des Titelverteidigers Manchester City gehen weiter. Auch gegen United zeigte der Defensivverbund der Citizens arge Schwächen. United, das sich von Anpfiff an mutig und zweikampfstark präsentierte, brachte die Gastgeber durch schnelle Konterangriffe immer wieder in Verlegenheit. Zählbares gab es in der 23. Minute: Rashford wurde von Bernardo Silva im Strafraum zu Fall gebracht, der Gefoulte verwandelte den folgenden Strafstoß.

City war nun für einige Minuten völlig von der Rolle: In der 25. Minute legte Rashford den Ball nach einem erneuten Konter nur knapp am rechten Pfosten vorbei, weitere zwei Minuten später traf er die Latte. Das 2:0 erzielte dann allerdings nicht Rashford, sondern Anthony Martial. Bedrängt von zwei Gegenspielern traf er von der Strafraumkante aus ins kurze Eck (29.). Glück für United: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte forderte City nach einem Handspiel von Fred Strafstoß - Schiedsrichter Anthony Taylor ließ zu Unrecht weiterlaufen.

Die zweite Hälfte bot Ballbesitz en masse für City, doch kaum erwähnenswerte Torannäherungen. Rodrigo schoss aus der Distanz knapp drüber (64.) - das war's bis in die Schlussphase hinein. Vom gefürchteten Offensivwirbel der Citizens war nichts zu sehen, allerdings zeigte die United-Abwehr um den überragenden Aaron Wan-Bissaka auch eine exzellente Leistung.

Für Spannung sorgte noch einmal ein Kopfball von Otamendi, der nach einem Eckball aus kurzer Distanz traf (85.). Nur eine Minute später vergab Riyad Mahrez den Ausgleich.

Vier Niederlagen hat City in dieser Saison schon kassiert - so viele wie in der kompletten letzten Spielzeit. Aktuell liegt der Klub drei Punkte hinter Leicester City (35 Zähler) auf Rang drei, das allerdings noch eine Partie weniger absolviert hat. United ist mit 24 Punkten Fünfter.

Ermittlungen nach mutmaßlich rassistischen Angriffen

Nach der Begegnung veröffentliche Manchester City ein Statement zu mutmaßlich rassistischen Beleidigungen, denen United-Spieler Fred in der zweiten Hälfte ausgesetzt war. Gemeinsam mit der Polizei arbeite man daran, die Verdächtigen zu ermitteln. Der Klub verfolge bei derartigen Vorfällen eine Null-Toleranz-Politik.

Manchester City - Manchester United 1:2 (0:2)

0:1 Rashford (23. Foulelfmeter)

0:2 Martial (29.)

1:2 Otamendi (85.)

City: Ederson - Walker, Stones (59. Otamendi), Fernandinho, Angelino - De Bruyne, Rodrigo (86. Gündogan), David Silva - Bernardo Silva (65. Mahrez), Gabriel Jesus, Sterling

United: de Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw (89. Young) - McTominay, Fred - James, Lingard (89. Tuanzebe), Rashford - Martial (74. Pereira)

Schiedsrichter: Taylor

Gelbe Karten: Bernardo Silva, De Bruyne, Walker / de Gea, Pereira

Zuschauer: 54.403