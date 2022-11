Der englische Fußballmeister Manchester City hat in der Premier League am 14. Spieltag nach drei Siegen in Serie eine überraschende Niederlage kassiert. Gegen den FC Brentford verlor der Meister im eigenen Stadion 1:2 (1:1). Damit steht fest, dass der FC Arsenal als Spitzenreiter in die WM-Pause geht. Die Londoner haben zwei Punkte Vorsprung auf Manchester City und spielen um 20.45 Uhr noch bei den Wolverhampton Wanderers.