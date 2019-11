Manchester United hat in der Premier League den Sprung auf die europäischen Plätze verpasst. Gegen Aufsteiger Sheffield United spielten die Red Devils nur 3:3 (0:1), dabei sah es lange nach einer Niederlage für den Rekordmeister aus. Bis in die Schlussphase lag Manchester mit zwei Toren im Rückstand, brauchte dann nur sieben Minuten, um die Partie zu drehen. Dennoch reichte es nicht für den Sieg.

An der Bramall Lane in Sheffield war von dem englischen Rekordmeister lange Zeit überhaupt nichts zu sehen, einzig Keeper David de Gea verhinderte mit zahlreichen Paraden noch mehr Gegentore. John Fleck (19.) und Lys Mousset (52.) trafen jeweils nach Ballverlusten der Red Devils, die in der ersten Halbzeit nur einmal aufs Tor schossen.

Erst der Anschlusstreffer durch Brandon Williams (72.) ließ den vermeintlichen Favoriten plötzlich aufwachen. Der erst 18-jährige Mason Greenwood erzielte vier Minuten nach seiner Einwechslung sein erstes Premier-League-Tor und damit den Ausgleich (77.). Marcus Rashford gelang danach mit seinem Treffer sogar noch die 3:2-Führung (79.). Doch Sheffields Oliver McBurnie traf in der Nachspielzeit (90+1.) noch zum Ausgleich.

72' ⚽️ Williams (2-1)

77' ⚽️ Greenwood (2-2)

79' ⚽️ Rashford (2-3)



90' ⚽️ McBurnie (3-3)



Too much drama #SHUMUN pic.twitter.com/At1g4LtDgr — Premier League (@premierleague) November 24, 2019

Der Aufsteiger stellt nach 13 Spieltagen die drittbeste Defensive der Liga (12 Tore). Nur Leicester City (acht Tore) und der FC Liverpool (11 Tore) haben in der aktuellen Saison weniger Tore kassiert.

Nach 13 Spieltagen liegt das Überraschungsteam Sheffield United mit 18 Zählern auf dem sechsten Platz und damit drei Plätze sowie einen Punkt vor der Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer.

Sheffield United - Manchester United 3:3 (1:0)

1:0 Fleck (19.)

2 :0 Mousset (52.)

2:1 Williams (72.)

2:2 Greenwood (77.)

2:3 Rashford (79.)

3:3 McBurnie (90.)

Sheffield: Moore - Basham (83. Robinson), Jagielka, O'Connell - Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck Stevens - McGoldrick, Mousset (68. McBurnie)

Manchester: De Gea - Lindelöf, Maguire, Jones (46. Lingard) - Wan-Bissaka, Pereira (73. Greenwood), Fred, Williams - James, Martial, Rashford (85. Tuanzebe)

Schiedsrichter: Marrine

Gelbe Karten: Lundstram / Wan-Bissaka