Der Demonteur: Nicht unbedingt bei den Fans, aber zumindest in der Öffentlichkeit ähnlich in der Kritik stand zuletzt bereits Neu-Trainer Erik ten Hag. Der ist nicht seit 2005 im Klub, sondern erst seit zwei Spielen. Doch die Ergebnisse stimmten nicht, obwohl die Gegner vergleichsweise kleine Klubs waren. Ten Hag reagierte darauf mit Straftraining, jeder Spieler musste die 13,8 Kilometer abspulen, die Gegner Brentford im Spiel zuvor mehr gelaufen war. Das kam nicht überall gut an, steckte aber wohl ten Hags Autorität ab. Und der Niederländer legte per Aufstellung nach: Kapitän Harry Maguire fand sich auf der Bank wieder, auch Superstar Cristiano Ronaldo stand nicht in der Startelf. »Wenn der Gegner viel mehr Siegeswillen hat – das kann ich nicht verkraften«, begründete ten Hag nach dem Spiel seine Maßnahmen. »Das ist nicht meine Mannschaft.«