Manchester United - Tottenham Hotspur 2:1 (1:1)

José Mourinho hat nach drei Siegen in Folge zum ersten Mal ein Spiel als Tottenham-Trainer verloren. Gegen Mourinhos Ex-Klub Manchester United unterlag Tottenham 1:2 (1:1). Für den Sieg sorgte insbesondere Manchesters Marcus Rashford.

United gelang bereits nach sechs Minuten die Führung. Rashford dribbelte links in den Strafraum und traf mit einem Flachschuss ins linke Toreck (6.). Torwart Paulo Gazzaniga, Ersatzmann des verletzten Hugo Lloris, schien von der Härte des Abschlusses überrumpelt. United blieb das spielbestimmende Team, hatte mehr Ballbesitz und mehr Abschlüsse. Dennoch gelang Tottenham kurz vor der Pause der Ausgleich. Nach einer Parade von David de Gea nahm Dele Alli den Ball trickreich an, ließ mit der Bewegung zwei Abwehrspieler stehen und traf aus kurzer Distanz zum 1:1 (39.).

Auch die zweite Hälfte begann mit einem schnellen Tor. Moussa Sissoko brachte Rashford im Strafraum zu Fall, Schiedsrichter Paul Tierney entschied auf Strafstoß. Den verwandelte Rashford zum 2:1 (49.). Es blieb das Bild der ersten 45 Minuten: United spielte besser, Tottenham kam kaum in die Offensive. So gewann United nach wettbewerbsübergreifend drei Spielen ohne Sieg wieder eine Partie. Gut für Trainer Ole Gunnar Soslkjaer, der Trainer hatte zuletzt in der Kritik gestanden.

FC Chelsea - Aston Villa 2:1 (1:1)

Zum ersten Mal seit seinem Wechsel zu Aston Villa 2017 kehrte Chelsea-Legende John Terry in einem Premier League-Spiel zurück an die Stamford Bridge. Terry, mittlerweile Co-Trainer von Villa, musste allerdings eine Niederlage seiner Mannschaft in London mit ansehen. Tammy Abraham traf per Kopfball zum 1:0 für Chelsea (24.). In der vergangenen Saison war der Stürmer noch an Aston Villa ausgeliehen, in der zweiten englischen Liga hatte er 25 Tore für Terrys Team erzielt.

Kurz kam bei den Gästen Hoffnung auf, als Trézéguet zum Ausgleich traf. Nach einer Flanke köpfte er sich den Ball auf den Fuß und stolperte ihn ins Tor (41.). Wenige Minuten nach der Pause ging Chelsea aber wieder in Führung. Eine Flanke legte Abraham mit der Brust zurück und Mason Mount schoss den Ball per Volley zum 2:1 ins Tor (48.). Durch den Sieg bleibt Chelsea als Vierter weiter auf Champions-League-Kurs.